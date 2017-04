Face à la menace nord-coréenne, Séoul s’équipe d’un nouveau radar

Séoul a mis au point un radar mobile destiné à détecter les positions de l'artillerie nord-coréenne, a annoncé lundi le département sud-coréen chargé des achat d'armes. Selon l'instance, le nouveau système, dont la création a coûté près de 50 millions de dollars depuis novembre 2011, sera mis en service au sein des troupes sud-coréennes en 2018.

« Lors des derniers exercices, le système a rempli tous les objectifs fixés par les forces armées et il a été reconnu comme étant adapté aux actions militaires », indique le site du département. Selon les estimations de ce dernier, le nouveau poste de radar doit jouer un rôle crucial dans la neutralisation de l'artillerie nord-coréenne à longue portée et protéger Séoul en cas d'agression.

Les forces armées sud-coréenne disposent à ce jour d'un radar ARTHUR-K, fabriqué par la société SAAB, cependant le nouveau système élaboré par Séoul possède un plus large rayon d'action. Par ailleurs, ses caractéristiques techniques sont 30 % à 40 % plus performantes.

