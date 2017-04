L’UE tient à coopérer avec la Russie sur le dossier syrien

© Sputnik. Miroslav Rotar La Moldavie choisit l'Union économique eurasiatique

L'Union européenne tient à coopérer avec la Russie sur plusieurs questions, y compris la lutte contre le terrorisme et le règlement de la crise syrienne, bien que des divergences d'opinions subsistent entre Bruxelles et Moscou, a déclaré la Haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, Federica Mogherini.

« Nous avons certaines divergences à cet égard. Elles concernent la situation en Ukraine, ainsi qu'un certain nombre de questions liées à la Crimée. Cependant, nous sommes confrontés à des défis communs », a-t-elle indiqué.

Et de souligner: « Nous partageons des objectifs communs liés à la lutte contre le terrorisme. Une fois encore, je tiens à réaffirmer notre intérêt à coopérer sur des questions sensibles telles que la situation en Syrie et en Libye. Effectivement, nous avons un large éventail de questions à discuter. »

Rappelons qu'auparavant, Mme Mogherini avait déclaré dans une interview à Interfax que l'UE n'envisageait pas de « prolonger éternellement » le régime des sanctions antirusses:

« Nous n'avons pas pour objectif de prolonger les sanctions éternellement. Notre but est un règlement du conflit à l'est de l'Ukraine conformément aux accords de Minsk. Comme j'ai déjà indiqué, les sanctions ne constituent pas notre politique en tant que telle, mais l'un des moyens auquel l'UE et ses alliés recourent afin de mettre fin au conflit à l'est de l'Ukraine », a-t-elle fait remarquer.

