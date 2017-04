L’achat des S-400 russes au menu de la rencontre Erdogan-Poutine?

La possibilité de livrer des systèmes russes de défense antiaérienne S-400 en Turquie pourrait faire l'objet des pourparlers entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue turc Recep Tayyip Erdoğan, a annoncé le ministre turc de la Défense Fikri Işık. Le face à face entre les deux chefs d'État doit avoir lieu dans une semaine à Sotchi (sud de la Russie).

« J'estime que les négociations entre Erdogan et Poutine déboucheront sur une décision commune concernant les démarches à adopter en vue d'achat de DCA de fabrication russe », a indiqué Fikri Işık cité par l'agence Anadolu.

© Sputnik. Mikhail Mokrushin S-400: la Turquie fait le point sur les négociations avec la Russie

Le ministre turc s'est gardé de préciser s'il s'agissait de l'achat de plusieurs systèmes S-400 ou de développements technologiques communs, promettant de fournir les détails après les négociations.

Auparavant, M. Isik a annoncé aux journalistes qu'Ankara et Moscou étaient dans la phase finale de leurs négociations sur les systèmes de défense antiaérienne S-400.

Selon lui, l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) doit faire preuve de compréhension à cet égard.

