L’armée syrienne prend le contrôle du nord de Hama (vidéo)

Lors d'une offensive réussie sur les positions des combattants dans le nord de la province de Hama, l'armée syrienne a mis à profit les particularités du terrain.

La province de Hama est située sur une plaine surplombée de plusieurs montagnes. Il y a quelques jours, la hauteur stratégique de Tel Bizam a été occupée par l'armée, ce qui lui a permis de prendre le contrôle de la ville de Suran.

« Les succès dans le nord de la province de Hama résultent d'une bonne planification des opérations et de la correction des erreurs précédentes commises pendant les actions des unités d'assaut. Ayant pris les hauteurs et y ayant positionné des pièces d'artillerie, l'armée a privé les terroristes de la possibilité de manœuvrer et d'attaquer », a confié à Sputnik une source militaire.

© AP Photo/ Hassan Ammar L'armée syrienne reprend deux hauteurs stratégiques dans la province de Hama

Selon le Centre pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie, depuis le début de l'année en cours, les militaires syriens ont expulsé les terroristes de 228 communes. L'armée a libéré 3 975 km2 de territoire au total.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »