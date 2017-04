Mossoul pourra-t-il respirer librement au mois de mai?

Les forces gouvernementales irakiennes poursuivent leur offensive contre les terroristes de Daech dans la ville irakienne de Mossoul. Dans un entretien à Sputnik, Ali Haşim Huseyni, qui commande une unité des milices populaires Hashdi Shabi, a affirmé qu'à l'heure actuelle, l'armée irakienne et les milices avaient repris le contrôle de la plupart de la ville:

« Dans la partie ouest de Mossoul, dans les quartiers de Sehra et de Fehra, des combats acharnés se poursuivent. Ces deux derniers jours, Daech a perdu deux nouveaux quartiers, ils ont été libérés par la police irakienne. L'opération de libération est sur le point d'entrer dans sa phase décisive, les terroristes ont été chassés de 75 % de la ville. »

Selon le commandant, la partie qui reste toujours sous le contrôle de Daech « sera libérée dans un mois au maximum ». L'opération prendra fin quand Daech aura été évincé de l'ouest de Mossoul.

Le commandant a évoqué un grand progrès ces derniers jours : « Récemment, la police irakienne a tué, au cours de combats, le principal auxiliaire d'Al-Bagdadi, sa "main droite" », a-t-il précisé, ajoutant d'ailleurs que des informations circulaient aussi sur la fuite présumée d'Al-Bagdadi, mais il est impossible de les confirmer pour le moment.

Plus de 600 000 civils ont été forcés jusqu'ici de fuir Mossoul, Daech les utilisant comme bouclier humain, a signalé M. Huseyni.

Les militaires irakiens et la coalition dirigée par Washington réalisent une opération visant à libérer la ville irakienne de Mossoul, occupée par Daech. En mars dernier, les forces gouvernementales ont annoncé que les terroristes étaient entièrement encerclés. Les forces irakiennes ont déclaré avoir repris les deux tiers de Mossoul-Ouest.

