Une bombe explose près d'une base militaire US en Afghanistan

Un véhicule piégé a explosé dans la province de Host, dans l'est d'Afghanistan, a indiqué lundi l'agence Reuters se référant aux autorités locales. Pour l'heure, aucune information sur d'éventuelles victimes n'est disponible.

Un explosif a été actionné près de l'entrée dans la base Forward Operating Base Chapman des forces armées des États-Unis et d'entreprises militaires privées, selon le porte-parole du gouverneur de la province, Mourabez Mohammad Zadran.

« Je suis au courant de l'explosion à la voiture piégée près d'une des entrées de la base américaine, mais nous n'avons pas d'accès à cet endroit pour obtenir plus de détails », a-t-il déclaré.

Le représentant des forces armées américaines en Afghanistan William Salvin a confirmé l'attaque contre la base. Selon lui, il pourrait y avoir des victimes côté afghan, aucune victime n'étant cependant à déplorer parmi les soldats américains.

Comme l'a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé Goul Mohammad Mohammadi à l'agence Xinhua, un terroriste-kamikaze serait à l'origine de l'explosion. Une femme a été blessée. Le mouvement Taliban a revendiqué l'attaque.

De plus, des témoins font état de blessés parmi les représentants des forces de sécurité, qui ont été transférés à l'hôpital.

Lundi, le secrétaire à la Défense des États-Unis James Mattis est arrivé en Afghanistan pour une visite surprise afin de rencontrer des fonctionnaires du pays et des militaires américains.

Vendredi dernier, les insurgés talibans ont lancé une attaque contre la base militaire de Mazar-e-Charif dans le nord de l'Afghanistan, faisant au total plus de 140 morts parmi les soldats.

La situation en Afghanistan a connu une brusque détérioration ces derniers mois. Après avoir établi leur contrôle sur de vastes régions agricoles du pays, les talibans projettent de conquérir de grandes villes du pays. De leur côté, les djihadistes de Daech continuent de gagner du terrain en Afghanistan.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».