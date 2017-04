Trump fustige la «belligérance» de la Corée du Nord

Le Président américain Donald Trump a critiqué la politique d'«agression permanente» de Pyongyang et a estimé que les actions de la Corée du Nord déstabilisaient la péninsule coréenne, dimanche, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue chinois Xi Jinping.

Selon Reuters, qui cite un communiqué de la Maison-Blanche, les deux dirigeants se sont accordés sur l'urgence de la menace que représente le programme nucléaire et de missiles de la Corée du Nord et se sont engagés à coordonner leurs efforts en vue de la dénucléarisation de la péninsule.

Le président chinois appelle Trump à la retenue vis-à-vis la Corée du Nord

Xi Jinping a de son côté appelé M. Trump à faire preuve de retenue et a indiqué que la Chine s'opposerait à toute initiative contraire aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, relatent des médias d'État chinois.

Pyongyang a menacé dimanche de couler le porte-avion à propulsion nucléaire USS Carl Vinson, dont l'arrivée dans la région pourrait coïncider avec le 85e anniversaire de la création de l'Armée populaire de Corée (du Nord), mardi, célébration qui pourrait être l'occasion d'une nouvelle démonstration de force de la part du régime nord-coréen, voire d'un sixième essai nucléaire.

