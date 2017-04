UKIP veut un contrôle médical pour les jeunes filles exposées à l’excision

© REUTERS/ Toby Melville UKIP veut interdire le voile islamique au Royaume-Uni

À l'approche des élections anticipées prévues pour le 8 juin au Royaume-Uni, le dirigeant du Parti pour l'indépendance du Royaume-Uni (UKIP) Paul Nuttall a présenté le manifeste électoral prônant l'interdiction totale des lois de la charia visant à « violer les droits des femmes ». L'excision, mutilation génitale féminine qui toucherait quotidiennement près de 8 000 jeunes filles dans le monde, selon le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), est au cœur du manifeste.

« Nous exigeons le contrôle médical obligatoire pour les filles appartenant aux groupes présentant un risque élevé d'excision », peut-on lire dans le manifeste.

UKIP propose que les contrôles médicaux soient effectués tous les ans ainsi qu'après chaque voyage à l'étranger.

En outre, le parti s'est prononcé pour l'application d'un moratoire sur l'ouverture de nouvelles écoles religieuses jusqu'à ce que « les musulmans apprennent à mieux s'intégrer dans la société britannique ».

« Les écoles où l'on trouvera des preuves d'un développement ou d'une imposition de l'idéologie islamique aux enfants seront immédiatement fermées », précise le manifeste.

Proscrite par le droit international, l'excision toucherait près de 200 millions de femmes dans une trentaine de pays d'Afrique et du Proche-Orient où elle est couramment pratiquée, et même ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis.

Récemment, le parti UKIP a appelé à suivre l'exemple de certains pays européens et à interdire le voile intégral au Royaume-Uni en vue de renforcer la sécurité et de favoriser l'intégration des femmes musulmanes dans la société. Selon M. Nuttall, les voiles représentent «un barrage volontaire à l'intégration et une menace à la sécurité».

Néanmoins, le Premier ministre britannique Theresa May a déclaré que les femmes devaient être libres de porter ce qu'elles voulaient et que l'interdiction du voile islamique serait susceptible de semer le trouble au sein de la société.

