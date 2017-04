Éducation à la turque: le coup d’État raté joué dans une maternelle

Dans une maternelle turque, les élèves ont participé à une mise en scène originale. Les enfants ont répété sur la scène une tentative d'un coup d'État, a noté lundi 24 avril CNN Türk.

23 Nisan kutlamalarında, anaokulu öğrencisine 'şehit' rolü https://t.co/NxMRKnQf7x pic.twitter.com/2Tq56fKmLq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 23 avril 2017

Selon la chaîne, les enfants avec des pistolets factices entre ses mains ont récité des poèmes patriotiques sur fond musical joué par un orchestre militaire. L'un des élèves de l'école maternelle simulait un « martyr », qui était mort dans des combats avec les rebelles. Son « corps inanimé » selon la tradition a été recouvert du drapeau national.

© AP Photo/ Hussein Malla L’état d’urgence prorogé par le parlement turc

Auparavant, le Conseil de la sécurité nationale de la Turquie a conseillé de prolonger l'état d'urgence pour une durée de trois mois, a annoncé l'agence Reuters. Cette décision a été envoyée au parlement pour confirmation officielle; le conseil des ministres communiquera par la suite sa décision. L'état d'urgence a été introduit en Turquie suite au coup d'état avorté du 16 juillet 2016. Le putsch a été rapidement réprimé par les autorités.

Ankara accuse Fethullah Gülen, un prédicateur musulman qui réside aux États-Unis depuis 1999, d'avoir orchestré la rébellion avortée qui a fait 290 morts, dont 190 civils et 100 putschistes, et plus de 2 000 blessés. Les autorités turques demandent avec insistance à Washington d'extrader M. Gülen.

Suite au putsch avorté, plusieurs militaires turcs qui servent sur les bases de l'Otan en Europe ont tenté d'obtenir l'asile politique dans le pays où ils sont déployés. Ainsi, de nombreux militaires se sont adressés aux autorités allemandes, norvégiennes et grecques. Cependant, en automne, le service d'asile grec a rejeté leurs demandes.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».