Une ex-journaliste de Fox News nommée porte-parole du Département d'État

La présentatrice de Fox News, Heather Nauert, a été choisie pour occuper le poste de porte-parole du Département d'État, succédant ainsi à Mark Toner.

« Le Département d'État est ravi de saluer Heather Nauert en tant que nouvelle chef du service de presse », est-il dit dans un communiqué du Département, publié lundi 24 avril.

Avant la désignation, Mme Nauert, 47 ans, a travaillé pour la chaîne Fox News à New York en tant que présentatrice de l'émission matinale de nouvelles Fox&Friends. Elle a une vaste expérience dans le domaine du journalisme, a précisé le Département.

© AFP 2017 Nicholas Kamm Une alliance établie entre Trump et le magnat des médias Murdoch

« Nauert rejoint le Département avec plus de 15 ans d'expérience de travail en tant que présentatrice et correspondante, elle a couvert tant des évènements étrangers que nationaux, y compris les attentats du 11 septembre, la guerre en Irak et le génocide du Darfour (Soudan). »

Son expérience médiatique et son engouement pour les affaires étrangères seront utiles lorsqu'elle devra sensibiliser les Américains et le monde aux priorités de la politique extérieure de l'administration Trump, signale d'ailleurs le communiqué.

Comme l'indique Bloomberg, le Président Donald Trump a auparavant mentionné l'émission de nouvelles de Nauert parmi ses programmes préférés. Une admiration réciproque, puisque l'ancienne journaliste s'affiche comme une partisane du nouveau Président américain, rappelle l'agence.

