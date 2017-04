Un regard sur les défenses aériennes syriennes face aux Tomahawks US

Le Président syrien Bachar El-Assad a déclaré à Sputnik le vendredi 21 avril dans une interview exclusive que Damas envisageait d'acheter des systèmes russes de défense antiaérienne modernes, car plus de la moitié du matériel antiaérien syrien a été détruite par des terroristes. Il a ajouté que pour le moment, Moscou et Damas négociaient au sujet de la fourniture de systèmes supplémentaires.

« Nous ne pouvons pas donner de chiffres précis maintenant, car, comme vous le savez, c'est de l'information militaire, mais je peux vous dire que c'est plus de 50 % », a commenté M. Assad sur l'arsenal antiaérien syrien restant.

L'armée syrienne dispose de systèmes de missiles surface-air S-200 (code l'OTAN SA-5 Gammon), livrés pour la première fois par l'Union soviétique en Syrie en janvier 1983.

« Au tout début des attaques, ils ont commencé à détruire la défense antiaérienne syrienne, qui n'avait rien à voir avec ce qu'ils appelaient à l'époque des "manifestations pacifiques". La majorité des sites de défense antiaérienne se trouve en dehors des villes, dans les zones périphériques, c'est pourquoi ils ont commencé à attaquer ces infrastructures, ce qui a eu un impact dramatique pendant la crise », a expliqué le Président syrien.

En novembre 2016, le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces russes avaient réparé quelques systèmes syriens S-200 et les avaient rendus à nouveau opérationnels. Par exemple, en juillet 2016, l'armée syrienne, à l'aide des spécialistes russe, s a reconstruit un site pour des S-200 à l'aéroport de Kweires, près d'Alep.

Bien que ce système de défense antiaérienne soviétique ait été conçu pour protéger des infrastructures militaire et civile cruciales contre tous types d'attaques aériennes, il ne peut pas garantir une défense à100 %, étant entré en service il y a 50 ans, en 1967.

Le sénateur russe Viktor Ozerov a déclaré samedi que la Russie était prête à fournir à la Syrie de nouveaux systèmes de défense antiaérienne si Moscou et Damas parvenaient à conclure un accord.

