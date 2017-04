Des exercices d'artillerie à grande échelle en Corée du Nord

Pyongyang a réalisé des exercices d'artillerie à grande échelle mardi, jour qui marque le 85e anniversaire de la création de l'armée du pays, rapporte l'agence sud-coréenne Yonhap.

© Sputnik. Ilya Pitalev Bientôt un nouvel essai nucléaire en Corée du Nord?

Certains signes suggèrent que l'armée nord-coréenne avait lancé ces exercices autour de la ville de Wonsan, située sur la côte est du pays, précise l'agence, citant une source gouvernementale sud-coréenne.

Le ministère de la Défense sud-coréen n'était pas en mesure de confirmer dans l'immédiat l'information, relate Reuters.

Des responsables sud-coréens et américains ont dit redouter de voir la Corée du Nord marquer le 85e anniversaire de la création de l'Armée populaire de Corée (du Nord) par une nouvelle démonstration de force, voire par un sixième essai nucléaire.

© AP Photo/ Kiichiro Sato Trump fustige la politique d'«agression» de la Corée du Nord

Ces derniers temps, les tensions entre la Corée du Nord et les États-Unis ont monté d'un cran en raison des essais de missiles de l'armée nord-coréenne et des soupçons qui planent sur un nouvel essai nucléaire imminent de Pyongyang, ce qui préoccupe également Séoul et Tokyo.

Dimanche, un groupe aéronaval américain conduit par le porte-avions Carl Vinson et les destroyers Ashigara et Samidare de la Force maritime d'autodéfense japonaise ont entamé des manœuvres conjointes dans la partie occidentale de l'océan Pacifique, au sud de la péninsule coréenne.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».