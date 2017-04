Braquage monstre au Paraguay: 50 voleurs se sauvent avec 40 M USD

Lundi 24 avril, une importante bande de voleurs armés a fait irruption dans le bâtiment du service d'encaissement de la ville paraguayenne de Ciudad del Este. Les braqueurs en sont sortis avec la rondelette somme d'environ 40 millions de dollars, signant ainsi la plus grande attaque à main armée de l'histoire du pays.

© AP Photo/ Francois Mori Braquage de la voiture de Fillon: des données personnelles volées

D'après le portail ABC , les bandits se sont très bien préparés pour leur braquage, ayant à leur disposition des voitures blindées et plusieurs armes, y compris pour contrer d'éventuelles attaques aériennes de la police. Après avoir fait exploser les murs du bâtiment, ils ont tué un agent de sécurité et ont mis la main sur les sacs d'argent se trouvant à l'intérieur.

Une cinquantaine de personnes au total ont pris part à l'attaque. La police a déjà été informée qu'après ce « vol du siècle » (pour le Paraguay), les voleurs se sont dispersés au Brésil, le pays voisin. En ce moment, la police brésilienne participe aussi à l'opération de recherche.

