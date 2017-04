Un Chinois tente en vain de passer de l’or en Russie dans un paquet de cigarettes

Le tribunal de la ville de Blagovechtchensk, située à la frontière russo-chinoise, a condamné un ressortissant chinois à une amende de 70 000 roubles pour avoir tenté de traverser la frontière en cachant une pépite d'or de 500 grammes d'une valeur d'environ un million de roubles, a déclaré le tribunal russe dans un communiqué.

Le condamné, Mu Lichun, a reçu la pépite d'une personne non identifiée en octobre 2016, pour la transporter plus tard de la Russie en Chine.

« Mu Lichun a caché au contrôle douanier de l'or dans un paquet de cigarettes vide, inséré dans une poche de sa veste », relate le tribunal.

Le précieux contenu, d'un poids total de 496,70 grammes a été découvert lors de l'inspection des douanes. La valeur totale de la saisie s'élève à 1 015 096 roubles.

Le Chinois a plaidé coupable et s'est repenti. Le tribunal a également tenu compte du fait qu'il a un enfant mineur et l'a condamné à une amende de 70 000 roubles. La pépite d'or a été confisquée au profit de l'État.

