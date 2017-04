USA: plus de gros gadgets électroniques à bord des vols en provenance d’Europe

D'après le Guardian , l'administration du président américain Donald Trump considère la possibilité de bannir les gadgets électroniques dont les dimensions excèdent celles d'un smartphone des cabines d'avions en provenance des pays européens.

« Des officiels britanniques comprennent que leur collègues américains veulent étendre l'interdiction […] aux vols d'Europe. Pour l'instant, on ignore la raison invoquée par les autorités américaines pour ce faire », relate le journal.

Les États-Unis avaient annoncé précédemment leur intention de proscrire les gadgets électroniques à bord des avions en provenance de huit pays d'Afrique du Nord et du Proche-Orient, à savoir l'Égypte, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis. L'interdiction sera introduite jusqu'à nouvel ordre, en raison de la menace terroriste.

Le Royaume-Uni a également introduit l'interdiction de transporter certains types d'appareils électroniques dans les cabines d'avions à destination du Royaume-Uni depuis la Turquie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Tunisie et l'Arabie saoudite.

