La Turquie frappe des positions kurdes en Syrie et en Irak, des morts

L'armée de l'air turque a frappé mardi des positions kurdes dans le nord-est de la Syrie, faisant au moins cinq morts a indiqué le commandement des Unités de protection du peuple kurde (YPG).

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), au moins 18 personnes ont péri dans ces frappes.

D'après l'YPG, les avions turcs ont mené avant l'aube une attaque « contre une base qui abrite un centre de communication pour médias et des installations militaires », relate l'AFP.

Dans le même temps, une frappe a été réalisée dans le nord de l'Irak (près de Sinjar). Elle aurait fait six morts parmi les membres des forces kurdes, selon certaines sources.

© REUTERS/ Asmaa Waguih Le PKK crée une base militaire dans le Kurdistan irakien

L'armée turque a confirmé des raids en Syrie et en Irak visant à « détruire des repaires de terroristes ciblant notre pays ».

Ankara accuse l'YPG d'avoir des liens avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, séparatistes kurdes turcs) dont les activités sont prohibées en Turquie, et les considère comme « un groupe terroriste ». Dans le même temps, l'YPG participe, de concert avec les Américains, à l'opération de libération des villes de Raqqa et de Tabqa des terroristes de Daech.

