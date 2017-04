Des civils cibles d’avions turcs dans le nord de l’Irak

Selon Mezlum Sengali, commandant des Unités de résistance de Sinjar (YBS), un civil a été tué et un autre blessé dans les frappes menées par des avions turcs.

« Les localités civiles ont été touchées par les bombardements », a fait savoir Mezlum Sengali, cité par l'agence kurde Firat.

Il a également confirmé que cinq membres des YBS avaient été tués et neuf autres blessés. Le bâtiment d'une radio a été endommagé.

© AP Photo/ Bram Janssen La Turquie frappe des positions kurdes en Syrie et en Irak, des morts

Mardi matin, l'aviation turque a attaqué les positions kurdes dans la province syrienne d'Hassaké et le district irakien de Sinjar sous prétexte que les Kurdes étaient en lien avec le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), interdit en Turquie.

Le Conseil démocratique syrien (autoproclamé) qui détient, de fait, le pouvoir sur les territoires kurdes du nord de la Syrie a déclaré que les frappes aériennes turques étaient destinées à empêcher le succès de l'offensive kurde sur la ville syrienne de Rakka, occupée par Daech.

