La Russie rallume Lougansk plongée dans le noir par Kiev

Après que la partie ukrainienne ait coupé l'électricité aux territoires contrôlés par les insurgés dans la région de Lougansk, la Russie a commencé à fournir de l'énergie aux zones affectées, a fait savoir à Sputnik une source proche du dossier.

« De telles démarches des autorités ukrainiennes étant susceptibles d'entraîner une catastrophe humanitaire, décision a été prise d'assurer l'approvisionnement en électricité des domiciles situés dans la république de Lougansk dans le cadre de l'aide humanitaire », a déclaré la source.

© REUTERS/ Gleb Garanich L'Ukraine bâtit un mur entre la Russie et la région de Lougansk

L'approvisionnement en électricité des localités de la région de Lougansk qui ne sont pas contrôlées par Kiev avait été suspendu dans la nuit du 24 au 25 avril. Pour justifier sa décision, la partie ukrainienne a évoqué les arriérés de paiement accumulés depuis des mois.

Les autorités de la république populaire autoproclamée de Lougansk ont, pour leur part, affirmé avoir réussi à rétablir l'approvisionnement en électricité de leur capitale moins d'une heure après la coupure.

