Quand la politique étrangère US obéit aux projets d'affaires d'Ivanka Trump

Le ton adouci de Donald Trump sur la Chine peut être un choix stratégique, mais peut également refléter les liens commerciaux de sa fille Ivanka avec ce pays. La camaraderie entre le Président américain et le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, n'a-t-elle pas par hasard été influencée par un contrat entre la société d'Ivanka et une entreprise d'État japonaise, après que cette première se soit assise lors d'une réunion près de M. Abe?

© AP Photo/ Evan Vucci Ivanka Trump embauche des ex-fonctionnaires de l’administration Bush

Ces questions se posent inévitablement du fait qu'Ivanka combine ses enchevêtrements commerciaux et son rôle dans la Maison-Blanche, estime The Washington Post , ajoutant qu'il y a là probablement une once de vérité.

Ses affaires auraient été préoccupantes si elle n'était jamais entrée dans la Maison-Blanche. Or, ses deux rôles placent la réputation du pays en risque et poussent les étrangers à réfléchir: les États-Unis sont-ils un pays où les décisions gouvernementales dépendent des intérêts privés de la famille du Président? Alors que la fille du chef d'État est à la fois conseillère et femme d'affaires, ses opérations dépendant de la bonne volonté des gouvernements étrangers, souligne le journal.

Exemple récent : l'entreprise d'Ivanka Trump a obtenu de bons contrats commerciaux en Chine le jour même où elle a accueilli le Président chinois Xi Jinping en visite officielle à Mar-a-Lago.

© AFP 2017 JIM WATSON Ivanka Trump vend une image positive des USA en Chine

Ivanka Trump et ses conseillers ont affirmé qu'elle avait délégué la plupart des fonctions au sein de son entreprise à une fiducie dirigée par les membres de sa famille. Mais pourquoi ne pas tout simplement tout vendre, mettre en place une fiducie sans droit de regard? Le journal énumère quelques raisons potentielles : primo, la valeur d'Ivanka dépend de sa marque personnelle, secundo, garder un certain contrôle lui permet de rejeter les offres potentiellement ombragées.

Quoi qu'il en soit, le fait est que les gouvernements étrangers verront dans l'approbation des demandes de marques de commerce, dans le financement et les transactions commerciales une opportunité de gagner la faveur de l'administration Trump, résume le Washington Post. Et, pendant que Donald Trump est Président, il est peu probable qu'un pays comme la Chine rejette une demande de marque commerciale d'Ivanka.

Toutefois, Ivanka Trump peut être conseillère en affaires étrangères, reconnait le journal, mettant en valeur qu'elle ne doit s'occuper simultanément du développement de son entreprise, ni chercher des droits et des avantages à l'étranger.

