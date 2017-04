Coucou Adolf: des écoliers israéliens invités à écrire une lettre à Hitler

© AFP 2017 ALEXANDER SCHIPPERS / ANP Aux Pays-Bas, colorier Hitler est un jeu d’enfants

Des élèves d'une école primaire de la ville de Petah Tikva ont reçu un devoir assez farfelu consistant à écrire une lettre au leader nazi responsable de l'extermination de millions de Juifs, relatent les médias locaux.

Dans leur lettre, les écoliers devaient se présenter, parler de leurs passe-temps favoris et de leurs amis, ainsi que faire preuve de leur connaissance concernant le dirigeant nazi et de sa politique à l'égard des Juifs.

Le devoir a été donné à l'occasion du Yom HaShoah, Journée du souvenir pour la Shoah et l'héroïsme, qui commémore les résistants juifs de la Seconde Guerre mondiale, considérés comme précurseurs des pionniers de la nation israélienne, ainsi que les victimes de la politique nazie d'extermination du peuple juif.

Les parents de certains élèves ont envoyé des plaintes au directeur de l'école ainsi qu'au ministère israélien de l'Éducation. Ce dernier a en réponse reconnu que l'enseignante avait « commis une erreur ».

