Federica Mogherini déroutée par une question sur son tweet louant Macron

La Haute Représentante de l'Union pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, a été déroutée après une question de la journaliste de la chaîne RT sur l'élection française, informe le journal américain Politico.

Lors d'une conférence de presse, une journaliste a rappelé à Mme Mogherini un tweet qu'elle a publié après les résultats du premier tour de la présidentielle française. Notamment, la diplomate européenne a qualifié Emmanuel Macron d'« espoir » et de « futur de notre génération ».

« À peu près le même nombre d'électeurs français semblent plutôt voir Marine Le Pen comme leur espoir et leur avenir », a déclaré la journaliste à Federica Mogherini lors d'une conférence de presse conjointe avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, à Moscou.

« Ma question est de savoir : si la Russie qualifie l'un des candidats d'"espoir de sa génération", sera-t-elle accusée d'ingérence dans les élections françaises ? », a-t-elle demandé.

​Surprise, Mme Mogherini s'est tournée vers M. Lavrov, demandant sèchement : « Sergueï, vous ne voulez pas prendre cette question ? ».

Elle a ensuite répondu de manière confuse, insistant sur le fait que c'étaient les drapeaux de l'UE et de la France portés par les partisans de M. Macron qu'elle avait mentionnés sur sa page Twitter en les décrivant comme « l'espoir et le futur », plutôt que le candidat d'En Marche !, qui affrontera Marine Le Pen au deuxième tour, le 7 mai.

