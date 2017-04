Moscou octroie un million de dollars supplémentaire au Yémen

La Russie a versé un million de dollars de plus dans le cadre du Programme alimentaire mondial (PAM) de l'Onu pour le compte du Yémen, a déclaré mardi Guennadi Gatilov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, lors d'une conférence de haut niveau sur la situation humanitaire yéménite.

La crise au Yémen, selon lui, doit être réglée uniquement par des moyens pacifiques, sur la base d'un large dialogue national qui tienne compte des intérêts de toutes les forces politiques du pays.

La Russie reste toujours en contact étroit avec toutes les parties en conflit, a-t-il souligné. Selon lui, tant que la guerre dans le pays continue, ce sont l'État islamique, Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) et d'autres terroristes et extrémistes qui sont gagnants.

En 2015, la Russie a octroyé 2 millions de dollars au PAM de l'ONU pour l'achat et la livraison de farine de blé au Yémen, a rappelé le diplomate. « Cette année, nous avons octroyé un million de dollars de plus dans son budget à des fins humanitaires », a-t-il ajouté.

© AP Photo/ Hani Mohammed Le Pentagone accuse les Houthis de frapper l’Arabie Saoudite avec des missiles iraniens

Un conflit armé se poursuit au Yémen depuis 2014, conflit qui oppose des rebelles houthis et une partie de l'armée fidèle à l'ex-président Ali Abdallah Saleh, d'une part, et les troupes gouvernementales et la milice fidèles au président actuel Abd Rabbo Mansour Hadi, de l'autre. Le gouvernement est épaulé militairement par la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».