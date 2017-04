Sapere aude: des instructeurs militaires US débarquent dans le Donbass

Des militaires américains ont débarqué dans le Donbass pour aider les militaires ukrainiens, a signalé mardi le ministère de la Défense de la République populaire de Donetsk (RPD).

« Comme l'indiquent nos sources, des instructeurs américains sont arrivés dans les unités situées dans la zone de la soi-disant "opération antiterroriste" [menée par l'armée ukrainienne dans le sud-est du pays, ndlr] », a affirmé aux journalistes le commandant adjoint du ministère, Edouard Bassourine.

L'un des objectifs de cette visite est de tester le niveau de préparation au combat des unités de l'armée ukrainienne.

© AFP 2017 ANATOLII STEPANOV Des femmes snipers venues d’Europe se battent aux côtés de Kiev dans le Donbass

Washington accorde une aide militaire à Kiev. Officiellement, cette aide n'est composée que d'uniformes et de matériels, elle exclut les armes létales. En outre, des militaires américains s'emploient à entraîner les soldats ukrainiens. En mars, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Pavel Klimkine avait salué la haute efficacité des unités, formées par des spécialistes américains, et a demandé au Sénat des États-Unis de poursuivre le soutien dans l'avenir.

Depuis le 29 janvier dernier, la situation sur la ligne de contact dans le Donbass s'est aggravée. Kiev a reconnu que les militaires ukrainiens menaient une offensive dans le Donbass.

Les autorités de Kiev ont lancé en avril 2014 une opération militaire contre les Républiques populaires de Donetsk (RPD) et de Lougansk (RPL) qui avaient proclamé leur indépendance suite au coup d'État de février 2014 en Ukraine. Selon les dernières données des Nations unies, ce conflit a d'ores et déjà fait plus de 10 000 morts.

