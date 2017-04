Liens dangereux: la rencontre Netanyahou-Gabriel annulée à cause des opposants israéliens

Le chef du gouvernement israélien a affirmé ne pas accueillir d'hôtes qui ont des liens avec les groupes s'occupant de « dénigrer » les militaires israéliens, ceci après l'annulation du rendez-vous avec le ministre allemand des Affaires étrangères Sigmar Gabriel à Jérusalem du fait que ce dernier planifiait de rencontrer les groupes d'opposition, hostiles au gouvernement israélien.

« La politique du Premier ministre Benjamin Netanyahou est de ne pas accueillir des hôtes étrangers qui rencontrent, lors de leurs déplacements en Israël, des groupes dénigrant les soldats de l'Armée de la défense israélienne les traitants comme des criminels de guerre », est-il dit dans un communiqué du cabinet du Premier ministre.

« L'Armée de défense d'Israël et ses militaires sont un fondement de notre existence », a-t-on souligné dans l'entourage de M. Netanyahou.

La veille, le Premier ministre israélien a laissé ressentir son attitude négative envers l'intention de M. Gabriel de rencontrer les groupes de gauche de défense des droits de l'homme en Israël tels que B'Tselem et Breaking The Silence (Shovrim Shtika) et lui a littéralement demander de faire un choix : tenir une rencontre soit avec l'opposition, soit avec lui, selon des médias israéliens.

Les groupes en question s'occupent de surveiller les actions des forces spéciales israéliennes dans les territoires palestiniens pour rendre publiques les violations des droits de l'homme dans la zone. Les groupes ont été accusés de miner la réputation internationale du pays et de poser un risque de poursuites judiciaires des militaires et des hommes politiques.

