Des djihadistes déguisés exécutent une quinzaine de civils à Mossoul

© AFP 2017 Aris Messinis Le tireur d'élite numéro un de Daech abattu à Mossoul

L'opération de libération de Mossoul a été marquée par une nouvelle tragédie : déguisés en policiers irakiens, des terroristes sont entrés lundi dans des secteurs de la vieille ville avant de se mettre à tirer sur « des femmes et des enfants qui les accueillaient avec joie », indique dans un communiqué le Commandement conjoint des opérations anti-Daech en Irak.

Bien que le Commandement ne précise pas le nombre des victimes, un responsable local contacté par l'AFP a fait savoir qu'au moins 15 civils avaient trouvé la mort dans l'attaque.

© AFP 2017 AHMAD AL-RUBAYE À Mossoul, Daech utilise du goudron chaud contre l'armée et les civils

L'armée irakienne, épaulée par la coalition internationale conduite par Washington, a lancé le 17 octobre dernier une vaste offensive pour reprendre Mossoul, deuxième plus grande ville du pays contrôlée par les djihadistes depuis juin 2014.

Fin janvier, les forces gouvernementales sont parvenues à en reconquérir la partie orientale. L'avancée des militaires est rendue plus difficile par la présence de nombreux civils dans la ville et par la configuration des quartiers.

