Attaque nucléaire au Japon? 10 minutes pour se mettre à l’abri

© Sputnik. Ilya Pitalev Bientôt un nouvel essai nucléaire en Corée du Nord?

L'escalade du conflit entre Pyongyang et Washington conduit les Japonais à douter de leur sécurité. Par conséquent, le gouvernement nippon a appelé tous les Japonais à être prêts à se mettre à l'abri de frappes nucléaires en 10 minutes seulement, selon le quotidien britannique Daily Mail

Ainsi, les autorités japonaises conseillent de se réfugier sous terre ou dans un bunker en béton.

D'ailleurs, d'après le maire de la ville nippone d'Osaka Hirofumi Yoshimura, le missile pourrait être détecté avec du retard ce qui fait que les habitants auraient encore moins de temps pour se cacher.

« Les alarmes peuvent sonner juste quatre ou cinq minutes avant l'attaque », a-t-il signalé.

© AFP 2017 Toshifumi Kitamura Face contre terre: les conseils du Japon en cas de frappe nord-coréenne

Auparavant, le gouvernement japonais avait diffusé une liste de recommandations à adopter en cas d'éventuelle attaque nord-coréenne, selon l'agence de presse Kyodo. Les mesures ont été diffusées par le secrétariat du cabinet des ministres japonais, le département de protection contre les incendies ainsi que l'administration de la ville de Tokyo.

La situation sur la péninsule coréenne reste tendue depuis le début de l'année 2016, lorsque Pyongyang a réalisé un essai nucléaire puis tiré une fusée porteuse avec un satellite. En septembre 2016, la Corée du Nord a effectué un nouveau test nucléaire, suivi de plus de 20 tirs de missiles au cours de l'année. Le 6 mars 2017, la Corée du Nord avait tiré quatre missiles balistiques vers le Japon et trois d'entre eux s'étaient abîmés dans les eaux territoriales nippones.

Les tensions montent également entre la Corée du Nord et les États-Unis. Pour dissuader Pyongyang, les États-Unis ont dépêché en mer du Japon un groupe aéronaval conduit par le porte-avions USS Carl Vinson. La Corée du Nord a alors menacé de riposter en effectuant une frappe surprise sur les bases militaires américaines.

