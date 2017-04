La Russie propose aux Nations unies d’élaborer une stratégie contre les «fake news»

La Russie a proposé aux Nations unies de commencer à travailler sur l'élaboration d'une stratégie de lutte contre la désinformation dans les médias et d'inclure les dispositions nécessaires dans les résolutions de l'Assemblée générale, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, faisant un discours à la 39e session du Comité sur l'information de l'Assemblée générale de l'Onu.

« L'ampleur des dommages causées par la désinformation dans un environnement particulier est tout à fait comparable à des épidémies virales. Et, comme dans la lutte systémique contre toute pandémie transfrontalière il faut [élaborer, ndlr] une stratégie pour contrer cette menace au niveau supranational », a exhorté la diplomate russe.

À cet égard, la délégation russe « fait une proposition d'inclure dans le texte des résolutions, préparées par le Comité sur l'information de l'Assemblée générale de l'Onu, les recommandations au Département de l'information publique appelant à commencer à travailler sur le développement des paramètres fondamentaux de la lutte contre de fausses nouvelles et de la désinformation. »

