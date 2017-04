Pamela Anderson suggère à Paris de «rejoindre au lit» Londres et Washington

La situation sur l'arène mondiale ne laisse plus personne de marbre. Ainsi, l'actrice de télévision et le modèle photo Pamela Anderson y a puisé son inspiration pour écrire tout un poème consacré aux « relations délicates » entres les plus importantes puissances mondiales.

Dans son poème titré « I Like How You Resist Me » (J'aime bien comment tu me résistes, ndlr), Mme Anderson exprime d'une manière quelque peu coquine un conseil à la France à l'approche du second tour de la présidentielle.

​« Et les Français arrivent à point nommé pour que les conversations sur la politique prennent une tournure plus romantique. C'est une lutte romantique », a écrit Pamela évoquant le sujet de la « liberté d'expression » et de la « démocratie ».

D'ailleurs, pour l'actrice Washington était un « mauvais amant » car « il espionnait Londres ».

« Nous ne devons pas oublier comment faire l'amour mais oublier comment faire la guerre! Non, pas de guerre! Pas de murs entre les pays ou les ambassades… », a-t-elle conclu dans son message.

© AFP 2017 Frederick Florin 2e tour : Macron – Le Pen, le dur dilemme des Républicains

Les destinataires du message étaient bien le Président américain Donald Trump et le Premier ministre britannique Theresa May tandis que Mme Anderson explique le ton coquin du poème par le parallèle entre ses « expériences » avec Julian Assange et les relations de ces pays.

