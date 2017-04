Les relations Turquie-UE au plus bas

Ces derniers temps, les relations entre Ankara et Bruxelles sont au plus bas, a déclaré le premier ministre turc Binali Yıldırım dans le contexte du vote de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) plaçant de nouveau la Turquie en observation.

« Nos relations avec l'Union européenne sont au plus bas ces derniers temps. Nous qualifions la décision de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de politisée et ne correspondant pas à la réalité. La Turquie se réserve le droit de décider quelles mesures suivront », a-t-il déclaré.

Mardi, l'APCE a approuvée par 113 voix la réouverture de la procédure de suivi à l'égard de la Turquie « jusqu'à ce que les profondes préoccupations concernant le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit soient traitées de manière satisfaisante ».

La Turquie a déjà fait l'objet d'une procédure similaire de 1996 à 2004.

La diplomatie turque a alors catégoriquement reprouvé cette décision, la qualifiant d'injuste, et a évoqué l'éventuelle révision des relations avec l'APCE.

