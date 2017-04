Erdogan veut «aider le peuple syrien à prendre sa décision»

Ankara semble à nouveau durcir sa rhétorique à l'égard de l'avenir du Président syrien Bachar el-Assad. Dans une interview à l'agence Reuters, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu'il ne pouvait pas y avoir de règlement en Syrie tant que Bachar el-Assad est au pouvoir.

« Assad n'est pas une solution pour un règlement potentiel en Syrie. Il faut libérer la Syrie d'Assad pour qu'une solution puisse voir le jour », a déclaré le dirigeant turc, ajoutant que tant que Bachar el-Assad occupait le fauteuil présidentiel il ne pourrait pas y avoir de règlement dans ce pays proche-oriental.

Selon Erdogan, « [le président russe Vladimir] Poutine, [le président américain Donald] Trump, nous, l'Iran, l'Arabie saoudite et le Qatar ont joué un rôle actif dans la tentative d'apporter une solution à la crise en Syrie ». Il juge aujourd'hui que ces pays « pourraient s'unir et aider le peuple syrien à prendre sa décision », d'autant plus que les alternatives seraient, à ses yeux, nombreuses.

Rappelons que les relations entre la Turquie et la Syrie ont commencé à se dégrader au début de la crise syrienne, qui s'est transformée plus tard en guerre civile. Après une série de critiques à l'égard d'Assad, Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre turc, a déclaré en septembre 2011 avoir rompu tout dialogue avec Damas.

Toutefois, la rhétorique d'Ankara a semblé s'atténuer l'été dernier. Le Premier ministre turc Binali Yildirim avait alors déclaré que le Président syrien Bachar el-Assad pourrait avoir un rôle dans le gouvernement syrien de transition.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».