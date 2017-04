Si l'attente perdure, Ankara pourra réviser sa position sur l'adhésion à l'UE

La Turquie pourrait revoir sa position sur l'adhésion à l'Union européenne, si on lui fait attendre d'avantage la décision et si l'attitude hostile de certains pays membres perdure, a déclaré le Président turc Recep Tayyip Erdogan dans une interview à l'agence Reuters.

« S'ils n'agissent pas avec sincérité, nous devrons trouver une issue. Pourquoi voulez-vous qu'on attende plus longtemps ? Ça fait 54 ans qu'on en parle. Le Royaume-Uni a demandé à son peuple et il a choisi le Brexit […]. Ils ont l'esprit en paix, ils avancent vers un nouvel avenir […] et la même chose peut s'appliquer aussi à la Turquie », a-t-il déclaré.

« Un ou deux pays peuvent maintenir l'UE en vie. Vous avez besoin d'un pays comme la Turquie, un pays différent symbolisant une foi différente, cela rendrait [l'UE, ndlr] très forte. Mais les pays membres de l'UE ne semblent pas s'en rendre compte. Ils trouvent très difficile d'absorber un pays musulman comme la Turquie », a-t-il ajouté.

L'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie a été signé en 1963. Ankara a présenté la demande d'adhésion en 1987, mais les négociations n'ont commencé qu'en 2005 et ont été plusieurs fois suspendues suite à des différends.

