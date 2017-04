Au Venezuela, les violences ont déjà fait 26 morts

Le bilan des manifestations au Venezuela s'alourdit et s'élève désormais à 26 morts, ont signalé les autorités locales. Alors qu'auparavant on évoquait 25 morts depuis le début des manifestations antigouvernementales, un homme de 23 ans a été abattu mardi dans l'État de Lara (ouest du Venezuela) augmentant ainsi le précédent chiffre.

Le jeune homme, Orlando Medina, a été tué d'une balle dans la tête, a précisé le bureau du procureur général Luisa Ortega, cité par l'AFP.

© AFP 2017 Federico Parra Pourquoi le Venezuela plonge dans le chaos

Le procureur a déclaré que quatre adolescents figuraient parmi les personnes tuées, ajoutant que les violences avaient également fait 437 blessés.

Le Venezuela est secoué depuis le 1er avril par une vague de manifestations de l'opposition libérale, majoritaire au parlement depuis fin 2015, qui exige le départ du Président socialiste Nicolas Maduro qui est à la tête de ce pays pétrolier en pleine crise politique et économique.

Les défilés des opposants tournent souvent à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, qui échangent tirs de gaz lacrymogènes et balles en caoutchouc contre jets de pierres et cocktails Molotov.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».