La Russie livre eau et fret humanitaire à la Syrie

Ces dernières 24 heures, dans le cadre de l'opération humanitaire en cours en Syrie, la Russie a acheminé plus de 21 tonnes d'aide humanitaire aux syriens souffrant des conséquences du conflit militaire dans ce pays.

« En 24 heures, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a réalisé cinq actions humanitaires dans la province d'Alep… Les civils ont reçu 6 tonnes d'eau en bouteilles. Ces dernières 24 heures, l'aide humanitaire a été fournie à 1 883 habitants », indique le bulletin du Centre russe.

Les représentants du centre russe ont également souligné que « les avions russes ont parachuté à Deir ez-Zor 21 tonnes de fret humanitaire envoyé par l'Onu ».

Depuis le début du conflit syrien, la Russie accorde une aide humanitaire conséquente à ce pays martyr. Le Centre russe pour la réconciliation a accordé de l'aide médicale à des milliers de personnes depuis le début des opérations humanitaires.

Le ministère russe de la Défense a à plusieurs reprises appelé d'autres pays et organisations étrangères à soutenir les efforts russes en matière d'aide humanitaire dans ce pays.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »