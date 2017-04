Le nucléaire iranien pomme de discorde entre Trump et le Département d’État

Le Wall Street Journal relève que le Président américain a personnellement corrigé la lettre envoyée le 18 avril par le département d'État au Congrès. Selon les sources du journal américain, la lettre initiale était « trop douce », puisqu'elle ignorerait l'activité déstabilisante de Téhéran au Proche-Orient et son soutien des groupes terroristes régionaux.

Après la vérification de Donald Trump en personne, la lettre finale a porté sur le rôle menaçant de l'Iran dans la région et a remis en question l'appui à long terme apporté par Washington à l'accord sur le nucléaire iranien. Auparavant il a également ordonné au secrétaire d'État américain Rex Tillerson de commenter la situation et d'insister sur le fait que la nouvelle administration américaine envisageait de changer sa politique par rapport à l'Iran, y compris par rapport à l'accord sur le nucléaire.

Selon toujours le même média, cet épisode a mis en valeur les divergences entre la position dure de M. Trump et de l'approche du département d'État de problème iranien.

La semaine dernière, Rex Tillerson avait informé le Congrès américain du lancement d'une étude, demandée par le président Donald Trump, pour savoir si l'allègement des sanctions envers l'Iran prévu par l'accord nucléaire correspondait à l'intérêt national des États-Unis. Selon lui, cet accord est né « de la même approche défaillante qui nous a amené jusqu'à la menace imminente actuelle venant de Corée du Nord ».

M. Tillerson, cité par Reuters, estime de son côté que Téhéran continue de respecter ses engagements en matière nucléaire, mais s'inquiète quant à son rôle en ce qui concerne le soutien au « terrorisme ».

Lors de sa campagne présidentielle, Donald Trump déclarait que le traité nucléaire conclu par son prédécesseur Barack Obama avec l'Iran était le « pire accord jamais négocié » et que la levée des sanctions contre Téhéran pourrait nuire aux intérêts de la sécurité nationale américaine.

© REUTERS/ Kevin Lamarque Trump toujours déterminé à mettre fin à l’accord nucléaire avec Téhéran

Considéré comme l'un des principaux succès diplomatiques de M. Obama, l'accord de juillet 2015 entre l'Iran et les grandes puissances (États-Unis, Chine, Russie, France, Grande-Bretagne, Allemagne), entré en vigueur en janvier 2016, est destiné à garantir la nature strictement pacifique du programme nucléaire iranien en échange d'une levée des sanctions internationales.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »