Libye: cinq marins russes relâchés

Cinq marins russes du navire Merle, arraisonné en Libye, ont été libérés et ont déjà regagné leur patrie, a annoncé aux journalistes le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov.

« Hier, cinq marins sont arrivés, ils étaient très heureux », a indiqué le diplomate, sans toutefois préciser le sort de deux autres marins qui faisaient partie de l'équipage.

Le 5 mars, les garde-côtes de la ville libyenne de Zaouïa ont arraisonné le vraquier russe Merle avant de l'escorter vers le port de Tripoli. Le navire appartient au MT Group de Saint-Pétersbourg.

© REUTERS/ Giorgos Moutafis Quelque 3.000 personnes secourues au large des côtes de la Libye

Construit en 1994 en Slovaquie, le navire cargo Merle est capable de transporter 3 700 tonnes de fret. Son port d'attache actuel est Saint-Pétersbourg.

Le propriétaire du vraquier, Marine Technics Group, est spécialisé dans la livraison d'équipements pour l'industrie chimique et pétrogazière, ainsi que de moteurs, radars et pièces détachées pour navires.

