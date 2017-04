Kremlin: Poutine n’est pas l’avocat d’Assad, il défend le droit international

La position russe concernant le Président syrien Bachar el-Assad n'a pas subi de changement: seul le peuple syrien est en mesure de décider du sort de son pays ainsi que de celui de son dirigeant, a rappelé ce mercredi le Kremlin par le biais de son porte-parole Dmitri Peskov. Dans cette optique, a-t-il tenu à préciser, qualifier Vladimir Poutine d'« avocat d'Assad » serait erroné, car le Président russe défend les normes du droit international.

« En ce qui concerne le soutien d'Assad, ni la position de la Russie ni celle du Président Poutine n'a évolué, elle est conséquente et bien connue », a indiqué M. Peskov.

« Il n'y a rien de nouveau, Poutine n'est pas l'avocat d'Assad », a-t-il insisté, ajoutant que ce n'était pas la première fois que M. Erdogan faisait ce constat.

« Sans être l'avocat d'Assad, Poutine est l'avocat et le défenseur du droit international », a poursuivi le porte-parole.

Selon lui, la position adoptée par Vladimir Poutine consiste à ne pas permettre à des personnes ou à des pays tiers de prendre des décisions concernant l'avenir de tel ou tel État.

© REUTERS/ Asin Bulbul/Kevin Lamarque Quand Trump et Erdogan forment un front uni contre Assad

« Poutine estime que l'avenir de la Syrie ne peut être défini ni à Ankara, ni à Washington, ni à Paris, ni à Berlin, ni à Moscou. Ce n'est qu'au peuple syrien qu'il revient de s'autodéterminer. Voilà l'idée dont Poutine est l'avocat », a-t-il résumé.

Dans une interview à Reuters, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a estimé qu'aucune solution en Syrie ne pourrait voir le jour sans le départ du Président Bachar el Assad, ajoutant que Vladimir Poutine lui avait lui-même déclaré ne pas être personnellement attaché au Président syrien.

