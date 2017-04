Un destroyer US allume ses feux d’alarme à l’approche d’un vaisseau iranien

© Flickr/ Official U.S. Navy Page Washington dépêche un destroyer lance-missiles en mer de Chine méridionale

Un bâtiment de guerre américain a dû changer de cap afin de passer à une distance sécurisée d'un navire iranien dans le Golfe persique, indique la chaîne Fox news. Selon le media, lors de la manœuvre, le destroyer a allumé ses feux d'alarme, déclenché une sirène alors que l'équipage du Mahan a mis les missiles en alerte.

Selon des sources au sein du Pentagone, l'incident a eu lieu lundi. La partie américaine affirme que le vaisseau iranien s'est approché de 914 mètres, obligeant ainsi le destroyer à changer de cap afin d'éviter le rapprochement.

Le 8 janvier, l'USS Mahan a tiré plusieurs coups de semonce en direction de bateaux iraniens dans le détroit d'Ormuz, qui relie le golfe Persique au golfe d'Oman. L'incident s'est produit lorsque quatre bateaux du Corps des Gardiens de la révolution iranienne se sont approchés du navire, qui accompagnait d'autres navires américains. Trois tirs préventifs ont été effectués, les bateaux iraniens ayant négligé les signaux radio et une bouée fumigène lancés par un hélicoptère américain.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »