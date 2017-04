Un quartier diplomatique de Damas pilonné par les terroristes

Une roquette tirée depuis les positions terroristes a explosé à proximité de l'ambassade du Qatar à Damas, qui se trouve dans un important quartier diplomatique de la capitale syrienne.

Selon un correspondant de Sputnik présent sur les lieux, l'explosion n'a pas fait de victimes parmi les civils, mais a détruit plusieurs véhicules.

