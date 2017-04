Contrôle total rétabli sur Palmyre, les terroristes ont essuyé d’importants dégâts

Les troupes fidèles à Damas ont repris le contrôle total sur Palmyre, causant d'important dégâts aux terroristes, a annoncé ce mardi Sergueï Roudskoï, chef du commandement opérationnel principal de l'état-major général des Forces armées russes.

« En un mois et demi, les forces gouvernementales, appuyées par les milices, ont infligé une défaite totale à Daech », a-t-il indiqué.

© AP Photo/ Omar Sanadiki Les militaires russes ont déminé les deux tiers de Palmyre

Le responsable militaire russe a également fait savoir que pendant cette période les troupes syriennes avaient avancé de plus de 60 km avant de reprendre Palmyre sous leur contrôle. Selon lui, les djihadistes ont subi d'importantes pertes.

Présentement, les forces gouvernementales procèdent à l'élargissement de la zone de sécurité autour de Palmyre et poursuivent leur offensive à l'est.

Les forces gouvernementales syriennes, appuyées par l'aviation russe, ont complètement libéré Palmyre et sa cité antique le 2 mars dernier. L'assaut de la ville a duré moins de 24 heures.

Le 18 mars les spécialistes russes ont commencé le déminage de la partie historique de la « Perle du désert » et des quartiers résidentiels. Les experts du Centre international de déminage doivent déminer à Palmyre une superficie d'environ 1 500 hectares et en un mois ils ont effectué leur mission à plus de 70%.

