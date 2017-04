La Turquie mène une offensive contre la milice kurde dans le nord de la Syrie

Après avoir pilonné le mardi 25 avril les positions du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) au nord de la Syrie, l'armée turque a attaqué les forces kurdes dans le village de Firfirke, situé dans la localité de Raco, dans le canton syrien d'Efrîn, annonce l'agence kurde Firat, précisant que les combats se poursuivent actuellement.

© AFP 2017 Mandel Ngan La Turquie frappe des Kurdes en Syrie et en Irak sans coordination avec la coalition US

La Turquie a également mené mardi des raids aériens en Syrie et en Irak qui ont coûté la vie à plus de 20 combattants des forces kurdes impliquées dans la lutte contre les combattants djihadistes et soutenues par les États-Unis.

Les États-Unis, alliés de la Turquie, se sont dits « profondément préoccupés » par ces bombardements qui ont été menés « sans coordination adéquate avec les États-Unis ou la coalition mise en place pour éliminer le groupe Daech », selon le Département d'État.

