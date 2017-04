Khan Cheikhoun: incompréhension du Kremlin face à l’absence d’enquête de l’OIAC

© Sputnik. Ilya Pitalev La frappe US en Syrie a créé une menace pour les militaires russes

Le Kremlin dit ne pas comprendre pourquoi l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) n'enquête pas sur la présumée attaque chimique perpétrée dans la ville syrienne de Khan Cheikhoun le 4 avril, et exprime son regret à cet égard, a déclaré ce mercredi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

« Le Kremlin et le Président Poutine estiment toujours qu'une enquête internationale impartiale constitue le seul moyen d'établir ce qui s'est passé près d'Idlib », a-t-il indiqué.

« Nous continuons d'exprimer notre manque de compréhension et notre regret face au refus, à la réticence de l'OIAC de mener ce genre d'enquête », a-t-il poursuivi.

Commentant les propos tenus par le chef de la diplomatie française Jean-Marc Ayrault, qui a dénoncé l'emploi du sarin et a imputé la responsabilité de l'attaque à Damas, M. Peskov a déclaré:

« Le fait de l'utilisation de substances chimiques ne fait guère de doutes, mais il est impossible de conclure sur un responsable sans une enquête internationale. »

