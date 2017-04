Lavrov dévoile ce que font le Hezbollah et les militaires iraniens en Syrie

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré que les militaires iraniens et le groupe chiite libanais Hezbollah se trouvaient en Syrie sur l'invitation du gouvernement syrien.

« Nous ne considérons pas le Hezbollah comme une organisation terroriste. Nous nous fondons sur le fait que les uns et les autres, tout comme les forces aérospatiales russes, sont déployés en Syrie sur l'invitation d'un gouvernement légitime », a indiqué le ministre russe.

Et d'ajouter: « Nous connaissons la position de l'Arabie Saoudite et sommes conscients que nos approches sont, pour le moins, différentes, mais nous sommes unis dans le fait que le règlement de la crise nécessite la participation de tous, parties syriennes et tous les acteurs extérieurs, sans exception, qui exercent leur influence sur ces parties ».

© AFP 2017 Jack Guez Israël aurait de nouveau frappé des positions du Hezbollah en Syrie

L'Arabie Saoudite a plusieurs fois blâmé les interventions iraniennes et du Hezbollah en Syrie, une situation qui, selon le royaume saoudien, complique les choses et empêche tout effort vers une solution pacifique dans la guerre civile syrienne.

En outre, un des alliés de Damas, le mouvement chiite libanais Hezbollah est inscrit par l'Arabie saoudite et une série de pays occidentaux et arabes sur la liste des organisations terroristes.

Néanmoins, il est à noter que c'est la coalition internationale, avec la participation de l'Arabie saoudite, qui est présente sur le sol syrien sans invitation de Damas.

