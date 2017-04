Cinq personnes blessées dans une explosion dans un minibus à Istanbul

Cinq personnes ont été légèrement blessés lors d'une explosion survenue dans un minibus mercredi après-midi à Istanbul, annonce le quotidien turc Hurriyet.

L'explosion a eu lieu à l'ouest de la ville dans le district de Pendik. Le minibus transportait des étudiants d'une université locale.

Selon l'une des versions, il pourrait s'agir d'une bombe artisanale car la police a rétrouvé un grand nombre de clous sur les lieux. Tous les blessés, quatre étudiants et le conducteur, ont été hospitalisés. Une enquête a été ouverte.

