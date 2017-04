État-major russe: «L’Occident ignore nos appels à lutter ensemble contre le terrorisme»

Le refus des pays occidentaux de coopérer avec Moscou dans la lutte contre le terrorisme crée des conditions favorables pour l'avancée de Daech, a déclaré mercredi à Moscou Valeri Guérassimov, chef d'État-major général des Forces armées russes.

« L'Occident ignore nos appels à conjuguer nos efforts pour combattre ensemble le terrorisme international. La Russie lutte contre les groupes islamistes radicaux en Syrie depuis 2015, elle retient les terroristes dans les contrées éloignées et les empêche de pénétrer en Russie et en Europe. L'absence d'une coopération étroite entre nos pays dans la lutte antiterroriste crée des conditions favorables pour Daech », a indiqué M. Guérassimov lors de la VIe Conférence internationale sur la sécurité placée sous le thème « Sécurité européenne, perspectives et tendances ».

© Photo. Ministry of defence of the Russian Federation La Russie appelle à créer une coalition pour le déminage en Syrie

Les récents attentats revendiqués par Daech, qui ont fait de nombreuses victimes en France, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni, en Suède et en Russie, confirment cette idée, d'après lui.

« Toutefois nous ne voyons pas de tentatives de rapprochement. Les dirigeants de l'Union européenne et de l'Otan mènent une politique unilatérale, rendant la Russie responsable de tous les événements négatifs dans le monde », a-t-il ajouté.

La frappe américaine contre la base aérienne syrienne de Shayrat est une nouvelle preuve de cette politique unilatérale.

« Presque tous les pays européens ont appuyé cette frappe en l'absence totale de preuves de l'utilisation par l'armée syrienne d'armes chimiques » à Khan Cheikhoun, dans la province d'Idlib », a indiqué le chef d'État-major général russe.

