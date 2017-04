«Contre le terrorisme, Londres ne brille pas: plus facile de lutter contre le tourisme»

© AFP 2017 Daniel LEAL-OLIVAS Une manifestation contre les frappes US se tiendra devant la résidence de Theresa May

« Nous allons guider le monde pour arrêter le tourisme », a déclaré hier Thèresa May lors d'un discours tenu à Bridgend, au pays de Galles. Alexeï Pouchkov, membre du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), a réagi à sa façon à cette proposition aussi insolite qu'inconsciente.

« Mme May est prête à "guider le monde pour prévenir le terrorisme". Un lapsus, mais… dans la lutte contre le terrorisme, Londres ne se met pas en avant. Il est plus facile de lutter contre le tourisme », a twitté M. Pouchkov.

Мэй готова"вести за собой мир в предотвращении туризма". Оговорка, но…В борьбе с терроризмом Лондон не заметен. С туризмом бороться легче. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 апреля 2017 г.

Ce lapsus de la Première ministre britannique a lieu sur fond de lutte contre les terroristes qui ont organisé une série d'attentats sanglant partout dans le monde, y compris à Londres.

Le 22 mars dans l'après-midi, un homme a foncé en voiture sur des piétons devant le parlement britannique, à Londres. Les agents des forces de l'ordre l'on abattu alors qu'il essayait d'attaquer un deuxième policier. L'attaque a fait trois victimes, dont un policier de 48 ans, un homme d'une cinquantaine d'année et une femme d'une quarantaine d'années, et 40 blessés.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »