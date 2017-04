CS de l’Onu: Moscou dénonce les manœuvres militaires US dans la péninsule coréenne

La Russie prévoit de condamner les manœuvres militaires américaines dans la péninsule coréenne lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'Onu prévue ce vendredi, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Guennadi Gatilov.

« Oui, nous allons le faire, et c'est notre position fondamentale. Nous répéterons une nouvelle fois notre évaluation de ces actes inacceptables », a déclaré le diplomate russe, qui représentera la Fédération de Russie à cette réunion.

Selon lui, les manœuvres militaires menées par Washington « inspirent méfiance et incertitude du côté de Pyongyang ».

© AFP 2017 Ed Jones Pyongyang dénonce les manœuvres des USA et de la Corée du Sud

C'est pourquoi, comme l'estime le vice-ministre, « il est nécessaire de continuer de faire pression sur Pyongyang, mais aussi d'essayer de réduire l'activité militaire des États-Unis et de leurs partenaires dans la région ».

L'intensification des essais de missiles nord-coréens a contribué ces derniers mois à l'aggravation des tensions avec les États-Unis, dans le contexte du début de la présidence de Donald Trump qui s'est dit déterminé à régler — seul, s'il le faut — la question nord-coréenne.

Washington a envoyé vers la péninsule coréenne le porte-avions Carl Vinson et son escorte. Il devrait y arriver d'ici la fin de la semaine.

