Twitter interdit l’accès à ses données aux services de renseignement UK

Le réseau social Twitter vient de couper l'accès aux données personnelles de ses internautes à la police du Royaume-Uni ainsi qu'au service de renseignement MI5. De telles actions de surveillance étaient jusque-là possibles grâce à un accord avec une tierce partie, a annoncé le journal Daily Mail.

« Twitter ne donne plus accès aux données des utilisateurs à la police et au MI5, à l'aide desquelles ils ont pu pister des terroristes. Le ministère de l'Intérieur a eu la possibilité d'analyser des publications sur Twitter grâce à un accord avec une tierce partie. Twitter vient tout juste de suspendre cet accord, une décision liée à des projets de la compagnie visant à mettre un terme à l'espionnage par des organismes gouvernementaux », lit-on dans le journal.

© AFP 2017 Leon Neal Données personnelles: bras de fer entre Twitter et le gouvernement américain

Cette décision a suscité le mécontentement de la direction des départements antiterroristes et du gouvernement britannique. Des fonctionnaires ont déjà annoncé que cela aurait pour conséquence de rendre le Royaume-Uni moins sûr.

Néanmoins, le réseau social Twitter refuse de partager des informations avec la police ainsi que le MI5 tout en continuant de vendre l'accès à des entreprises commerciales. Ainsi, ces dernières sont en mesure d'utiliser des publications et des comptes appartenant à plus de 300 millions d'utilisateurs.

En mars dernier, le ministre de l'Intérieur Amber Rudd a appelé des compagnies informatiques à collaborer avec le gouvernement pour lutter contre le terrorisme.

