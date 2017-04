La Russie prête à reprendre le dialogue avec l'Otan

Intervenant lors de la conférence « La sécurité européenne: perspectives et tendances » qui se tient les 26 et 27 avril à Moscou, le chef de l'état-major général russe, le général d'armée Valeri Guérassimov, a souligné que la Russie était prêt à reprendre le dialogue avec l'Otan pourvu qu'il se déroule dans des conditions d'égalité et de confiance mutuelle.

« Nous avons l'intention de poursuivre la pratique consistant à inviter des autorités militaires des pays de l'Otan et des responsables des organes de contrôle militaire de l'Alliance à participer aux événements organisés par le ministère russe de la Défense. Nous sommes ouverts à une reprise du dialogue à grande échelle et prêts à coopérer avec l'Alliance. La principale condition est que ce processus doit se dérouler sur un pied d'égalité et sur une base confidentielle et constructive », a indiqué le général.

Selon lui, lors d'une réunion du Conseil Russie-Otan qui a eu lieu il y a tout juste un an, la partie russe a proposé des mesures concrètes pour établir une coopération avec l'Otan dans le domaine militaire, ainsi que pour élaborer des réponses conjointes aux défis et menaces communs. Il a également précisé que les initiatives russes étaient restées sans réponse.

