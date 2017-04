Ministère russe de la Défense: le ciel syrien totalement contrôlé par la Russie

Un système de gestion multi-niveaux est déployé en Syrie afin de contrôler l'intégralité de l'espace aérien de la Syrie, a annoncé mercredi le lieutenant-général Sergeï Rudskoï, chef de la Direction principale des opérations de l'État-major général des Forces armées russes lors de la conférence de Moscou sur la sécurité internationale.

« Pour guider les combats en Syrie, un système de gestion multi-niveaux a été mis en place. Ce dernier permet au commandement des troupes russes à l'aérodrome de Hmeimim de contrôler la situation aérienne sur tout le territoire de la Syrie depuis cette même base », a souligné M. Rudskoï.

La Russie a suspendu le mémorandum sur la prévention des incidents et la sécurité des vols de l'aviation le 7 avril après le tir de plus de près de 50 missiles de croisière américains contre l'aérodrome syrien de Chayrat, dans la province de Homs. Les États-Unis ont annoncé avoir agi en représailles à l'incident impliquant un prétendu usage d'arme chimique en Syrie.

© Sputnik. Ramil Sitdikov Les USA ont demandé à la Russie de rétablir la coopération dans le ciel syrien

En suspendant le mécanisme de prévention des incidents dans le ciel syrien, la Russie a clairement laissé entendre qu'elle ne permettrait pas aux États-Unis de prendre des décisions unilatérales et non concertées en Syrie.

Moscou a ranimé le mémorandum le 13 avril à la demande du secrétaire d'État américain Rex Tillerson, en soulignant que cette démarche américaine avait été dictée, avant tout, par un besoin des États-Unis de coordonner les actions dans le ciel syrien.

Le 13 avril déjà, c'est-à-dire au lendemain de la visite de Rex Tillerson à Moscou, le porte-parole du département d'État américain Mark Toner a annoncé que le mécanisme de prévention des incidents avait été rétabli.

