Plusieurs localités syriennes pilonnées par les terroristes, des morts et des blessés

Le pilonnage effectué par les terroristes sur Damas et d'autres villes syriennes a fait plusieurs morts et blessés, signale la chaîne satellitaire de la télévision syrienne. Un obus a été lancé contre le quartier d'Abou Rummana à Damas. Selon la chaîne, qui se réfère à une source policière. Une femme a péri.

« Dans la province de Hama, les terroristes du Front al-Nosra ont pilonné le village de Karmas à l'aide de batteries de missiles, deux femmes ont péri. Le pilonnage a également fait plusieurs blessés. Dans la province d'Al-Kuneitra, les terroristes du Front al-Nosra ont lancé cinq obus de mortier contre la ville d'al-Baas. Un des obus a frappé le bâtiment du département financier. Une femme a péri, deux autres personnes ont été blessées », indique la chaîne.

© AFP 2017 Mohammed Eyad Un quartier diplomatique de Damas pilonné par les terroristes

Auparavant, selon un correspondant de Sputnik, une roquette tirée depuis les positions terroristes a explosé à proximité de l'ambassade du Qatar à Damas, qui se trouve dans un important quartier diplomatique de la capitale syrienne. L'explosion n'a pas fait de victimes parmi les civils, mais a détruit plusieurs véhicules.

Les banlieues de Damas restent l'un des principaux axes de la lutte antiterroriste dans laquelle sont engagées les autorités syriennes. Les hommes armés qui y campent pilonnent quasi-quotidiennement la capitale syrienne.

L'armée syrienne poursuit ses offensives contre Daech et le Front al-Nosra, organisations terroristes non concernées par le régime de cessez-le-feu entré en vigueur le 30 décembre dernier. Depuis, 1 463 localités syriennes s'y sont ralliées et le calme revient petit à petit dans le pays.

Le 31 décembre dernier, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies (Onu) a adopté à l'unanimité la résolution russe entérinant l'accord de cessez-le-feu en Syrie, saluant les ententes obtenues avec la médiation de Moscou et d'Ankara.

